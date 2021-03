Nicola | ' Torino | passivo troppo pesante per quanto fatto'

Advertising

Ansa_Piemonte : Torino: Nicola, mi è piaciuta la voglia di fare punti. 'Abbiamo saltato una settimana di allenamenti ma niente scus… - TorinoFCFeed : Torino, Nicola: 'Ora vedo un'identità di gioco, il risultato è eccessivo' - Mediagol : #Crotone-#Torino, rammarico Nicola: 'Pesa la settimana d’allenamento mancata. Sanabria o Zaza? Rispondo così'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Nicola: 'Mi è piaciuto l’atteggiamento, ho visto una squadra vogliosa di fare risultato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Nicola: 'Mi è piaciuto l’atteggiamento, ho visto una squadra vogliosa di fare risultato' -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Torino

Lo ha dichiarato a Sky il tecnico del, Davide, dopo la gara con il Crotone : "Le gare saltate? Non allenarsi per una settimana non aiuta nessuno, ma noi non abbiamo mai accampato scuse ...Commenta per primo Davide, tecnico del, parla a Sky Sport del ko dei granata sul campo del Crotone: 'La prestazione di oggi non mi è dispiaciuta, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe ...Il tecnico: "Quello che mi è piaciuto oggi è stata la voglia e l’entusiasmo di venire su un campo difficile e provare a fare la partita per portare via punti" ...L'allenatore granata, Davide Nicola, tornato da ex nello stadio dove ha costruito l'impresa salvezza del Crotone, vede del buono nella sconfitta. Soprattutto perché arriva dopo un momento critico con ...