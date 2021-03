New Amsterdam: le prime indiscrezioni sulla terza stagione (Di domenica 7 marzo 2021) New Amsterdam, al momento, è una delle serie più popolari su Netflix. Dopo il passaggio su Canale 5, il medical drama ha continuato ad incrementare ascolti, diventando uno dei prodotti più apprezzati della piattaforma. Negli USA la terza stagione sta già andando in onda con l’episodio The New Normal. L’attesa aumenta di giorno in giorno proprio perchè la serie, sembrava avesse predetto la crisi sanitaria che attualmente stiamo vivendo. Infatti, nella stagione precedente, prima dell’arrivo della pandemia, venne realizzata una puntata dedicata ad un misterioso virus. L’episodio non è andato in onda per non urtare la sensibilità dei telespettatori. Un caso o una inquietante coincidenza? La macabra coincidenza tra la serie e la corrente situazione sanitaria ha portato la produzione a muoversi con più cautela. New ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) New, al momento, è una delle serie più popolari su Netflix. Dopo il passaggio su Canale 5, il medical drama ha continuato ad incrementare ascolti, diventando uno dei prodotti più apprezzati della piattaforma. Negli USA lasta già andando in onda con l’episodio The New Normal. L’attesa aumenta di giorno in giorno proprio perchè la serie, sembrava avesse predetto la crisi sanitaria che attualmente stiamo vivendo. Infatti, nellaprecedente, prima dell’arrivo della pandemia, venne realizzata una puntata dedicata ad un misterioso virus. L’episodio non è andato in onda per non urtare la sensibilità dei telespettatori. Un caso o una inquietante coincidenza? La macabra coincidenza tra la serie e la corrente situazione sanitaria ha portato la produzione a muoversi con più cautela. New ...

