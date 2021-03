Nessuna retromarcia da Zingaretti. Finocchiaro e Pinotti i nomi possibili

Advertising

StefanoJazz : RT @Michele_Anzaldi: Conferenza stampa da Palazzo Chigi sul primo Dpcm del Governo Draghi: nessuna diretta sulle reti Rai, nessuna interruz… - mario_carraro : RT @Michele_Anzaldi: Conferenza stampa da Palazzo Chigi sul primo Dpcm del Governo Draghi: nessuna diretta sulle reti Rai, nessuna interruz… - dario_dioni : RT @Michele_Anzaldi: Conferenza stampa da Palazzo Chigi sul primo Dpcm del Governo Draghi: nessuna diretta sulle reti Rai, nessuna interruz… - giure99 : RT @Michele_Anzaldi: Conferenza stampa da Palazzo Chigi sul primo Dpcm del Governo Draghi: nessuna diretta sulle reti Rai, nessuna interruz… - TwitPaola2 : RT @Michele_Anzaldi: Conferenza stampa da Palazzo Chigi sul primo Dpcm del Governo Draghi: nessuna diretta sulle reti Rai, nessuna interruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna retromarcia

FrosinoneToday

Il capogruppo alla Camera Graziano Delrio spiega che ora il partito ha bisogno di una persona autorevole e unitaria, ma - sottolinea - 'non faccio nomi'. I tempi sono stretti.... dopo aver appunto "citato" l'amministrazione comunale, avrebbe fatto: "C'è stato un ... Il Comune di Palermo non hacolpa'. BARA DELLA MAMMA IN CASA, CASO RISOLTO: "FUNERALE ALLE 11:...Annuncio vendita Bmw K 1200 LT (2004 - 10) usata a Trentola-Ducenta, Caserta - 8318482 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Una donna ha tenuto in casa la bara della mamma per una decina di giorni: poi il caso si è fortunatamente risolto. I dettagli ...