Neonato positivo e operato d' urgenza | Asportati 30 centimetri di intestino Covid | il tragico sospetto dei medici

(Di domenica 7 marzo 2021) Il coronavirus sta iniziando a colpire anche i bambini, piccolissimi. Una storia inquietante arriva da Ancona, dove undi 7 mesi è risultatoaled è statod'per una occlusione intestinale che per ipuò essere messa in relazione proprio al coronavirus. Il bimbo, spiega il Corriere della Sera, è stato ricoverato in terapia intensiva al Salesi di Ancona e gli sono stati30dima ora sta bene, è stato estubato ed è ancora parzialmente sedato, sottoposto a nutrizione parenterale per via endovenosa. A preoccupare i genitori è stato l'improvviso malore del piccolo, il 28 febbraio, dopo febbre, vomito e diarrea. A insospettirli l'infezione da...

rubenanguiano : RT @Libero_official: Il #Covid colpisce sempre più i bambini: un neonato di 7 mesi operato d'urgenza ad #Ancona, una 14enne in rianimazione… - Libero_official : Il #Covid colpisce sempre più i bambini: un neonato di 7 mesi operato d'urgenza ad #Ancona, una 14enne in rianimazi… - Positivo un neonato di un mese con la variante inglese, ma ehi siamo zona bianca - #PortoEmpedocle, #neonato di 10 giorni positivo al #Covid19 - - corriereag : Neonato empedoclino di appena 10 giorni positivo al Covid - Corriere Agrigentino

Fra questi un quindicenne, un bimbo di sette anni e il neonato. Il totale dei casi di variante in Sardegna è al momento di 99. Ultimi in ordine di tempo i contagi a Porto Torres (tre) e Bultei (uno). Le condizioni dei due neonati non sono critiche. Erano arrivati in momenti diversi e da diverse località nell'ospedale maremmano. Ma i casi sono pochi e non sono gravi. Uno degli aspetti positivi del nuovo coronavirus è la sua scarsa predilezione per i bambini.