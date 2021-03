Napoli, zona rossa rafforzata in tre comuni della provincia. Chiusi parchi e lungomare, coprifuoco alle 18 per gli under 24: “Dati allarmanti” (Di domenica 7 marzo 2021) “zona rossa rafforzata” a Castellammare di Stabia, Gragnano e Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Mentre la Campania si appresta a diventare “rossa”, da ieri 6 marzo nei tre comuni sono in vigore nuove regole più restrittive: il coprifuoco è anticipato per tutti alle 20 mentre i giovani dai 14 ai 24 anni non potranno circolare già a partire dalle 18. “Non vogliamo puntare il dito contro i giovani ma è necessario prendere provvedimenti. I Dati provenienti dall’Asl parlano chiaro: nell’ultimo periodo vi è stato un grande aumento dei contagi tra ragazzi under 24” spiega Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia. Inoltre Chiusi anche la villa comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “” a Castellammare di Stabia, Gragnano e Santa Maria la Carità, indi. Mentre la Campania si appresta a diventare “”, da ieri 6 marzo nei tresono in vigore nuove regole più restrittive: ilè anticipato per tutti20 mentre i giovani dai 14 ai 24 anni non potranno circolare già a partire d18. “Non vogliamo puntare il dito contro i giovani ma è necessario prendere provvedimenti. Iprovenienti dall’Asl parlano chiaro: nell’ultimo periodo vi è stato un grande aumento dei contagi tra ragazzi24” spiega Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia. Inoltreanche la villa comunale ...

