Napoli, per Ghoulam distorsione al ginocchio sinistro (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli ha diramato una nota ufficiale per comunicare un aggiornamento sulle condizioni di Faouzi Ghoulam, uscito al 20? del primo tempo per via di un problema fisico. Si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e non di uno stiramento come si era inizialmente pensato. E’ un vero e proprio calvario infinito per il terzino mancino algerino, che per alcuni anni di fatto è stato fuori per una serie di problemi al crociato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilha diramato una nota ufficiale per comunicare un aggiornamento sulle condizioni di Faouzi, uscito al 20? del primo tempo per via di un problema fisico. Si tratta di un trauma distorsivo ale non di uno stiramento come si era inizialmente pensato. E’ un vero e proprio calvario infinito per il terzino mancino algerino, che per alcuni anni di fatto è stato fuori per una serie di problemi al crociato. SportFace.

