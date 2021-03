Napoli, monopattini parcheggiati su pista ciclabile: la sconfitta della civiltà (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcune foto stanno facendo, in queste ore, il giro del web, ritraggono alcuni monopattini parcheggiati sulla pista ciclabile in zona Fuorigrotta. In questo modo di fatti si rende inutile lo sforzo, economico e non solo, di aver portato a termine un lavoro dedicato alla cittadinanza. In effetti la pista ciclabile, seppur tra mille polemiche, è riuscita ad entrare nel quotidiano dei partenopei con prepotenza. Sempre più utilizzati, questi percorsi sono diventati un punto di riferimento per tutti i ciclisti. Uno sport che ha preso sempre più piede con la prima quarantena per dare uno sfogo alle tante persone costrette a rimanere chiuse in casa. Eppure ci sono alcuni napoletani che non sembrano avere un grande rispetto per i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alcune foto stanno facendo, in queste ore, il giro del web, ritraggono alcunisullain zona Fuorigrotta. In questo modo di fatti si rende inutile lo sforzo, economico e non solo, di aver portato a termine un lavoro dedicato alla cittadinanza. In effetti la, seppur tra mille polemiche, è riuscita ad entrare nel quotidiano dei partenopei con prepotenza. Sempre più utilizzati, questi percorsi sono diventati un punto di riferimento per tutti i ciclisti. Uno sport che ha preso sempre più piede con la prima quarantena per dare uno sfogo alle tante persone costrette a rimanere chiuse in casa. Eppure ci sono alcuni napoletani che non sembrano avere un grande rispetto per i ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, monopattini parcheggiati su pista ciclabile: la sconfitta della civiltà ** - sabahelher : RT @NotizieFrance: Napoli, monopattini elettrici Helbiz gettati in mare - NotizieFrance : Napoli, monopattini elettrici Helbiz gettati in mare - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, monopattini elettrici abbandonati in fondo a mare - - ottopagine : Napoli, monopattini elettrici abbandonati in fondo a mare #Napoli -