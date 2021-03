Napoli, la Villa Comunale è in stato di degrado: al buio da diversi giorni (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Villa Comunale è ormai in stato di degrado a partire dall’illuminazione che manca ormai da diversi giorni. Ci sono infatti solo alcuni lampioni accesi la sera ed è diventata praticamente inaccessibile e pericolosa. A segnalare il tutto è stato un cittadino che ha inviato una prova al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha subito provveduto a denunciare la cosa sulla sua pagina facebook. Queste le parole dell’anonimo cittadino: “Consigliere, la contatto per segnalarle una cosa assurda: La totale assenza di illuminazione della Villa Comunale di Napoli. Per essere più precisi, sono pochissimi i lampioni accesi e fanno anche una luce debolissima ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laè ormai india partire dall’illuminazione che manca ormai da. Ci sono infatti solo alcuni lampioni accesi la sera ed è diventata praticamente inaccessibile e pericolosa. A segnalare il tutto èun cittadino che ha inviato una prova al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha subito provveduto a denunciare la cosa sulla sua pagina facebook. Queste le parole dell’anonimo cittadino: “Consigliere, la contatto per segnalarle una cosa assurda: La totale assenza di illuminazione delladi. Per essere più precisi, sono pochissimi i lampioni accesi e fanno anche una luce debolissima ...

Advertising

SkyTG24 : A #Pompei, gli scavi della villa di Civita Giuliana hanno restituito uno straordinario carro da parata destinato fo… - anteprima24 : ** #Napoli, la Villa Comunale è in stato di degrado: al buio da diversi giorni ** - vocedellelotte : Napoli: Villa Tropeano è un bene comune, NO alla vendita! - Il_Paradroide : @ijsvv @ste_lev @JacopoVeneziani @virginia_W_ @VisitSicilyOP @Italia Napoli per me è una strana anomalia: è vicinis… - TerraDiPalma : RT @kiminap: Cura e risistemazione per il Boschetto delle camelie in Villa Floridiana a Napoli #arte #giardino #storia #natura #napoli #mus… -