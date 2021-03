Napoli, insegnante morta dopo il vaccino: due medici indagati (Di domenica 7 marzo 2021) Ci sono due medici nel registro degli indagati per la morte dell’insegnante di Napoli Annamaria Mantile, deceduta quattro giorni dopo il vaccino. Come riporta il Mattino, si tratta di due medici che la donna aveva contattato quando era stata male a seguito dell’inoculazione del vaccino. Un passaggio obbligato quello di inserirli nel registro degli indagati, a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Ci sono duenel registro degliper la morte dell’diAnnamaria Mantile, deceduta quattro giorniil. Come riporta il Mattino, si tratta di dueche la donna aveva contattato quando era stata male a seguito dell’inoculazione del. Un passaggio obbligato quello di inserirli nel registro degli, a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

