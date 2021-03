Napoli: il caso della prof morta a 62 anni dopo il vaccino anti-Covid, due medici indagati (Di domenica 7 marzo 2021) Un medico legale, un anatomopatologo, un infettivologo, uno specialista in anestesia, rianimazione e cardiologia: il pm Stella Castaldo ha nominato un pool di esperti perché è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 marzo 2021) Un medico legale, un anatomopatologo, un infettivologo, uno specialista in anestesia, rianimazione e cardiologia: il pm Stella Castaldo ha nominato un pool di esperti perché è...

Advertising

ZZiliani : Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la… - ZZiliani : Siamo in Italia e quindi: - La #Gazzetta, che diede addosso al #Napoli non partito per JuveNapoli, sta ora col… - FantaMasterApp : 'Napoli, il discorso di Insigne ai compagni: «Siamo una squadra poco concentrata»' - infoitsalute : Napoli: il caso della prof morta a 62 anni dopo il vaccino anti-Covid, due medici indagati - Keroppo : RT @ilmessaggeroit: Napoli: il caso della prof morta a 62 anni dopo il vaccino anti-Covid, due medici indagati -