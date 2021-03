Napoli, festa di 18 anni alla vigilia della zona rossa: tutti sanzionati (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Ischia, precisamente in un hotel di Forio, sono state trovate e sanzionate 12 persone per inottemperanza alle normative anti covid. Il gruppo di ragazzi, molto giovani, festeggiavano un compleanno di 18 anni all’interno di una camera. Erano le 22.30 circa e in 12, di cui 8 maggiorenni e 4 minorenni, festeggiavano il 18esimo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio D’Ischia. Immancabile la musica e il buffet. Quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti, hanno sanzionato tutti i presenti e anche il titolare della struttura, successivamente chiusa per 5 giorni, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel comune di Ischia, precisamente in un hotel di Forio, sono state trovate e sanzionate 12 persone per inottemperanza alle normative anti covid. Il gruppo di ragazzi, molto giovani, festeggiavano un compleanno di 18all’interno di una camera. Erano le 22.30 circa e in 12, di cui 8 maggiorenni e 4 minorenni, festeggiavano il 18esimo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio D’Ischia. Immancabile la musica e il buffet. Quando i carabinierilocale stazione sono intervenuti, hanno sanzionatoi presenti e anche il titolarestruttura, successivamente chiusa per 5 giorni, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

