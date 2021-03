Napoli-Bologna live dalle 20.45: Gattuso rilancia Ospina e Ghoulam (Di domenica 7 marzo 2021) Salvare la stagione a qualunque costo. Il Napoli mette da parte malumori e polemiche all'interno della squadra, emersi in maniera clamorosa al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia con... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 marzo 2021) Salvare la stagione a qualunque costo. Ilmette da parte malumori e polemiche all'interno della squadra, emersi in maniera clamorosa al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia con...

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliBologna sarà diretta dall’arbitro Chiffi di Padova ?? - napolimagazine : TWEET SSCN - Napoli-Bologna, azzurri in campo per il riscaldamento al Maradona - apetrazzuolo : TWEET SSCN - Napoli-Bologna, azzurri in campo per il riscaldamento al Maradona - GENNAROTROISE1 : @Chiariello_CS @SkySport esempio :in questo momento telecamera invadente su Gattuso che colloquiale privatamente c… - FiorentinaUno : SERIE A, Napoli-Bologna: Le formazioni ufficiali del match delle 20:45 - -