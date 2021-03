Napoli-Bologna | i convocati di Rino Gattuso | c’è Bakayoko

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera alle ore 20:45 gli azzurri diaffronteranno ilnel posticipo di Serie A. Una sfida delicata in cui la squadra dovrà subito ritrovare fiducia dopo il pareggio dell’ultimo secondo contro il Sassuolo. Tra ispicca il nome del mediano. Il centrocampista è alle prese con un leggero stato influenzale che aveva portato la società a pensare al covid. Fortunatamente il suo tampone, come quello del resto della squadra, è risultato negativo. La lista dei: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski,, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi ...

Alle 18 si gioca Sampdoria - Cagliari , mentre in serata, ore 20.45,. Domani sera si concluderà il turno con la sfida di alta classifica tra Inter - Atalanta. Intanto ieri la ...Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro ildi questa sera alle 20:45. Ilha perso due delle ultime quattro partite contro ilin Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 sfide (8V, 1N). Per il...Nel match di stasera contro il Bologna al Maradona di Fuorigrotta, ecco rientrare dalla squalifica anche Kalidou Koulibaly. Il senegalese dovrebbe ...Non ci sarà Musa Barrow al centro dell'attacco del Bologna stasera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.