Napoli avanti 1-0 all’intervallo | decide il gol di Insigne Fuori per infortunio Ghoulam

(Di domenica 7 marzo 2021) Al ‘Maradona’ si affrontanoe Bologna per il posticipo della domenica sera, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Mihajlovic, ma è della prima occasione vera: Fabian Ruiz ruba palla a centrocampo e dribbla Danilo ma arriva troppo vicino a Skorupski, il difensore rossoblù recupera e mette in calcio d’angolo sul tentativo di assist per Mertens. Svanberg replica con un bel sinistro al volo, la palla termina a lato dei pali difesi da Ospina. Dopo 8? ilpassa con, il Capitano si trova in posizione ideale al limite dell’area dopo il tacco di Zielinski e batte il portiere avversario con un destro angolato. Al 20? Skov Olsen colpisce il palo su un passaggio di Poli con un bel sinistro, nel corso di questa azione si fermae chiede ...

Advertising

ItalianSerieA : RT @Torinogranatait: Napoli avanti sul Bologna all'Intervallo. Per ora decide Insigne - longobardicity : Tra un po si ricomincia avanti Napoli Avanti Napoli Avanti Napoli siamo tutti con te - NickCelentano : Io sto con Matteo #Renzi, le accuse dell'odiatore #saviano, noto camorrologo che ha distrutto la reputazione della… - SarnaDario : #NapoliBologna 1-0 al 45': inizio positivo, aggressivo. Gran gol di #Insigne, poi il #Bologna cresce, il #Napoli al… - marinabeccuti : Napoli avanti sul Bologna all'Intervallo. Per ora decide Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli avanti

...Bologna riesce a prendere le misure agli avversari e inizia a proiettarsi con efficacia in: ... di Fabio Belli)BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv ...Per il prossimo quadriennio Diha le idee chiare sul programma da portare. "Continueremo a credere nel progetto 'Scuole di Tennistavolò, che nel 2020 ha riscosso grande entusiasmo, per ...Tennistavolo, Di Napoli confermato Presidente: Avanti nelle scuole. Renato Di Napoli guiderà la Federazione italiana tennistavolo anche per il triennio 2021/2024 ...Si è concluso il primo tempo tra Napoli e Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, con i partenopei che all'intervallo conducono per 1-0 grazie ad una rete realizzata da Lorenzo ...