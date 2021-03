Mutui casa: sospensione Covid e crisi economica, come richiederla e quando diventa possibile (Di domenica 7 marzo 2021) Sospendere le rate del mutuo per la prima casa così da affrontare con maggiore serenità la crisi economica dettata dal coronavirus. Per molti italiani è questa una delle principali strategie impiegate al fine di guadagnare tempo e superare le difficoltà del momento. Purtroppo l’emergenza sanitaria continua a mantenersi presente e con essa gli inevitabili effetti sui redditi. In questi ultimi mesi tantissimi cittadini hanno perso il lavoro oppure hanno subito un forte calo delle proprie entrate nonostante le misure legate al blocco dei licenziamenti, all’estensione della cassa integrazione e alla tutela contro la disoccupazione. In questi casi, può capitare che le famiglie che avevano contratto debiti in precedenza per l’acquisto della propria abitazione facciano fatica a proseguire nei pagamenti del mutuo. Per questo motivo, con il DL ... Leggi su notizieora (Di domenica 7 marzo 2021) Sospendere le rate del mutuo per la primacosì da affrontare con maggiore serenità ladettata dal coronavirus. Per molti italiani è questa una delle principali strategie impiegate al fine di guadagnare tempo e superare le difficoltà del momento. Purtroppo l’emergenza sanitaria continua a mantenersi presente e con essa gli inevitabili effetti sui redditi. In questi ultimi mesi tantissimi cittadini hanno perso il lavoro oppure hanno subito un forte calo delle proprie entrate nonostante le misure legate al blocco dei licenziamenti, all’estensione della cassa integrazione e alla tutela contro la disoccupazione. In questi casi, può capitare che le famiglie che avevano contratto debiti in precedenza per l’acquisto della propria abitazione facciano fatica a proseguire nei pagamenti del mutuo. Per questo motivo, con il DL ...

