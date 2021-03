Moviola Verona Milan: l’episodio chiave del match (Di domenica 7 marzo 2021) l’episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Verona Milan l’episodio chiave della Moviola del match tra Verona e Milan, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Orsato l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)delvalido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro OrsatoDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

PianetaMilan : .@SerieA, #VeronaMilan: la #moviola minuto per minuto | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - CalcioNews24 : Benevento Verona 0-3: cronaca e tabellino - Daniele20052013 : Benevento Verona 0-3: cronaca e tabellino - infoitsport : Hellas Verona-Juventus, la moviola: giusto non fischiare rigore per il contatto Chiesa-Zaccagni - infoitsport : Moviola Verona Juve: Maresca promosso, ma su Bernardeschi… -