Moviola Napoli Bologna: l’episodio chiave del match (Di domenica 7 marzo 2021) l’episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Napoli Bologna l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Bologna, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)delvalido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro ChiffiDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Vitalia98513546 : @napolimagazine Bergonzi: 'In Sassuolo-Napoli manca un rigore palese su Politano, che è più netto di quelli assegna… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Sassuolo-Napoli, la moviola: 'Il rigore più evidente non è stato dato' - infoitsport : Sassuolo-Napoli, la moviola CorSport: giusto annullare il gol di Insigne, netti i due rigori assegnati - cn1926it : CdS – #SassuoloNapoli, la moviola: giusti i tre rigori. Gol #Insigne, il fuorigioco è millimetrico - susydigennaro : RT @napolimagazine: MOVIOLA - CdS: Sassuolo-Napoli, gara concreta di Marini, non c'è rigore su Politano -