MotoGP, Alex Marquez: 'Subito bene, come se lavorassi da tanto con LCR' (Di domenica 7 marzo 2021) Seconda stagione in MotoGP per Alex Marquez e prima all'interno del team LCR Honda . La giornata di ieri per lo spagnolo si è chiusa con il decimo tempo a poco meno di sei decimi da Espargarò e poco ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) Seconda stagione inpere prima all'interno del team LCR Honda . La giornata di ieri per lo spagnolo si è chiusa con il decimo tempo a poco meno di sei decimi da Espargarò e poco ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, Alex #Marquez: 'Subito bene, come se lavorassi da tanto con #LCR' - Reemul64 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Prima giornata in archivio per il campione del mondo #MotoGP. Ha parlato anche il suo compagno di squadra, Alex #… - corsedimoto : MOTOGP - Prima giornata in archivio per il campione del mondo #MotoGP. Ha parlato anche il suo compagno di squadra,… - dianatamantini : MOTOGP - Prima uscita ufficiale per il duo LCR Honda 2021. Alex Márquez alla prima giornata con questi colori, per… - RedfoxRedfox69 : RT @SuzukiMotoItaly: Joan Mir e Alex Rins hanno svelato le nuove GSX-RR per il 2021. La bellissima livrea si arricchisce di piccoli dettagl… -