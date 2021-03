Missili nucleari a gogo. La Cina vuole l’arma da potenza (Di domenica 7 marzo 2021) L’esercito cinese sembra stia espandendo in modo significativo il numero di silos per Missili balistici in una nuova area di addestramento (ancora in costruzione) nella parte centro-settentrionale del Paese. Immagini satellitari recenti, raccolte in un post sul sito della Federation of American Scientists, indicano che i genieri cinesi stanno costruendo almeno 16 silos – un’espansione significativa, se si considera che il primo silo nell’area è stato individuato nel 2016. Le immagini satellitari rivelano anche tunnel unici potenzialmente costruiti per nascondere unità di lancio di Missili o operazioni di caricamento. L’area di addestramento, situata a est della città di Jilantai nella provincia della Mongolia Interna, è utilizzata dalla Repubblica Popolare Cinese (PLARF) per addestrare gli equipaggi Missilistici e mettere a punto le ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) L’esercito cinese sembra stia espandendo in modo significativo il numero di silos perbalistici in una nuova area di addestramento (ancora in costruzione) nella parte centro-settentrionale del Paese. Immagini satellitari recenti, raccolte in un post sul sito della Federation of American Scientists, indicano che i genieri cinesi stanno costruendo almeno 16 silos – un’espansione significativa, se si considera che il primo silo nell’area è stato individuato nel 2016. Le immagini satellitari rivelano anche tunnel unici potenzialmente costruiti per nascondere unità di lancio dio operazioni di caricamento. L’area di addestramento, situata a est della città di Jilantai nella provincia della Mongolia Interna, è utilizzata dalla Repubblica Popolare Cinese (PLARF) per addestrare gli equipaggistici e mettere a punto le ...

Advertising

jjksmo0n : Nella seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno portato avanti degli studi per pianificare un attacco di missil… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: RUSSIA Non pensate che possono ancora permettere che l'Italia alloggi 90 missili nucleari USA, puntati contro la Russi… - kvittoriak : RT @mazzeoantonio: A Dynamic Manta, l'esercitazione #NATO a largo della #Sicilia, partecipa il sottomarino USS San Juan (SSN-751) a propuls… - mazzeoantonio : A Dynamic Manta, l'esercitazione #NATO a largo della #Sicilia, partecipa il sottomarino USS San Juan (SSN-751) a pr… - SkalRockblock : #Renzi tranquillizza stampa e popolazione 'I due missili nucleari arrivati in Senato,a me indirizzati e in busta a… -