Minuto di silenzio al Maradona per Mirko Pavinato (Di domenica 7 marzo 2021) Allo Stadio Maradona, in occasione di Napoli-Bologna, sarà osservato un Minuto di silenzio in memoria di Mirko Pavinato, ex capitano dei rossoblù scomparso oggi. La squadra di Mihajlovic scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare il suo ex calciatore. L'articolo ilNapolista.

Oggi un minuto di silenzio per le vittime Corriere del Ticino Minuto di silenzio al Maradona, Bologna col lutto in memoria dell'ex capitano In memoria del compianto capitano rossoblù Mirko Pavinato, prima della gara di stasera al Maradona tra Napoli e Bologna si osserverà un minuto di silenzio.

Napoli-Bologna, minuto di silenzio e lutto al braccio per Pavinato E verrà vestito il lutto al braccio in segno di rispetto da parte della squadra di Sinisa Mihajlovic LEGGI ANCHE Napoli-Bologna, c'è anche Bakayoko. Per omaggiare la memoria dell'ex bandiera del Bolog ...

