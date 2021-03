Ministro Speranza: “Le varianti richiedono ancora misure rigorose. Ritardi con i vaccini? Siamo in linea con Francia e Germania” (Di domenica 7 marzo 2021) “Io sono rigorista perché sono realista. Ricevo chiamate preoccupate dai governatori che stanno firmando ordinanze restrittive anche da zone rosse”. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Corriere della Sera conferma la linea dura per contrastare la nuova impennata di contagi da Covid nel Paese, con le varie regioni che stanno man mano passando da zone a rischio più basso a quelle con colori più scuri. Nessuna idea di lockdown totale generalizzato, al momento, come invece deciso in altri Paesi europei, uno su tutti la Germania di Angela Merkel: “Abbiamo confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse – ha spiegato – È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “Io sono rigorista perché sono realista. Ricevo chiamate preoccupate dai governatori che stanno firmando ordinanze restrittive anche da zone rosse”. Ildella Salute, Roberto, parlando al Corriere della Sera conferma ladura per contrastare la nuova impennata di contagi da Covid nel Paese, con le varie regioni che stanno man mano passando da zone a rischio più basso a quelle con colori più scuri. Nessuna idea di lockdown totale generalizzato, al momento, come invece deciso in altri Paesi europei, uno su tutti ladi Angela Merkel: “Abbiamo confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse – ha spiegato – È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando lealla luce delle”, ...

