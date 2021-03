Milano Cortina 2026, gli spot con i loghi delle olimpiadi invernali. Il voto popolare decreterà quale dei due sarà quello ufficiale (Di domenica 7 marzo 2021) Sono stati diffusi gli spot con i possibili loghi delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, presentati in anteprima mondiale da Federica Pellegrini e Alberto Tomba sul palco del Festival di Sanremo. Il voto popolare sul sito e sull’app di Milano Cortina 2026 deciderà quale dei due stemmi sarà quello ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Sono stati diffusi glicon i possibilidi, presentati in anteprima mondiale da Federica Pellegrini e Alberto Tomba sul palco del Festival di Sanremo. Ilsul sito e sull’app didecideràdei due stemmi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

