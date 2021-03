Milan, Theo Hernandez in tribuna contro il Verona: ecco il motivo (Di domenica 7 marzo 2021) Theo Hernandez assente per la sfida di questo pomeriggio contro il Verona e verrò sostituito da Diogo Dalot Theo Hernandez assente per la sfida di questo pomeriggio contro il Verona perché non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese lo scorso mercoledì. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Al posto del terzino francese contro l’Hellas giocherà invece Diogo Dalot. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)assente per la sfida di questo pomeriggioile verrò sostituito da Diogo Dalotassente per la sfida di questo pomeriggioilperché non ha smaltito una contusione al perone rimediatal’Udinese lo scorso mercoledì. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Al posto del terzino francesel’Hellas giocherà invece Diogo Dalot. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #SerieA, Theo #Hernandez salta #VeronaMilan a causa di un problema al piede: le ultime - Fracal971 : RT @aldoolaf81: Attorno al Milan gravitano non so quanti inviati, nessuno in grado di dire se negli scorsi giorni Theo si è allenato o meno… - aldoolaf81 : Attorno al Milan gravitano non so quanti inviati, nessuno in grado di dire se negli scorsi giorni Theo si è allenat… - MilanWorldForum : Milan: le condizioni di Theo. Ibra... a fare il dirigente. Le news -) -