Mihajlovic amaro | ' Il Bologna ha giocato | il Napoli ha segnato | 3 - 1 bugiardo'

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic amaro

"Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Ci siamo fatti tre gol da soli". Sinisaè più dispiaciuto che arrabbiato dopo la sconfitta per 3 - 1 a Napoli. Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato. Il Bologna ha giocato ...Può solo masticareinvece, al quale non basta il solito Soriano e un'altra grande prestazione del suo Bologna per portare a casa ...Posticipo serale della ventiseiesima giornata, Napoli-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...Napoli e Bologna si affronteranno domenica alle 20:45 al Maradona. Gattuso scioglie i dubbi su Manolas, Osimhen parte dalla panchina ...