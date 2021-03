Mihajlovic: «Alleno da dodici anni, nessuno mi ha mai chiesto di calciare punizioni dopo le sedute» (Di lunedì 8 marzo 2021) Mihajlovic. Nel post-partita di Napoli-Bologna, Mihajlovic ha parlato anche della scarsa passione che c’è oggi tra i calciatori. Non trovi che si segna meno su punizione? «Da allenatore mi metto a calciare punizioni e faccio più gol dei miei giocatori, ci sarà un motivo?». Pensi dipenda da allenamento o talento? «Si può fare anche con allenamento, ma bisogna aver passione per fare le cose. Ai nostri tempi restavamo in campo dopo l’allenamento a fare punizioni e sfide. Da dodici anni non vedo mai un giocatore che chiede di rimanere per tirare le punizioni, devo dirlo io». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021). Nel post-partita di Napoli-Bologna,ha parlato anche della scarsa passione che c’è oggi tra i calciatori. Non trovi che si segna meno su punizione? «Da allenatore mi metto ae faccio più gol dei miei giocatori, ci sarà un motivo?». Pensi dipenda da allenamento o talento? «Si può fare anche con allenamento, ma bisogna aver passione per fare le cose. Ai nostri tempi restavamo in campol’allenamento a faree sfide. Danon vedo mai un giocatore che chiede di rimanere per tirare le, devo dirlo io». L'articolo ilNapolista.

