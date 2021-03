Meteo Roma: previsioni di lunedì 8 marzo, rovesci di pioggia (Di domenica 7 marzo 2021) Il Meteo di Roma per la giornata di domani, lunedì 8 marzo, mostrano la presenza di pioggia nel corso di tutta la giornata. La settimana si aprirà all’insegna del maltempo, ma i rovesci dovrebbero intensificarsi ulteriormente nel corso della giornata di martedì 9 marzo. Per quanto riguarda le temperature, i metereoligi prevedono che queste rimangano stabili e non scendano mai sotto i 12°C nella giornata di domani. previsioni Meteo di lunedì 8 marzo a Roma Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di lunedì 8 marzo 2021, mostrano un quadro metereologico complessivamente molto simile a quello ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 7 marzo 2021) Ildiper la giornata di domani,, mostrano la presenza dinel corso di tutta la giornata. La settimana si aprirà all’insegna del maltempo, ma idovrebbero intensificarsi ulteriormente nel corso della giornata di martedì 9. Per quanto riguarda le temperature, i metereoligi prevedono che queste rimangano stabili e non scendano mai sotto i 12°C nella giornata di domani.diLediper la giornata di2021, mostrano un quadro metereologico complessivamente molto simile a quello ...

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 14h | Meteo attuale Vento: 5.0 km/h NNO Raffica: 13.0 km/h Temperatura: 8.4 °C Umidità: 47 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 3.2 km/h NO Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 8.0 °C Umidità: 48 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 12h | Meteo attuale Vento: 6.5 km/h ENE Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 6.3 °C Umidità: 52 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 11h | Meteo attuale Vento: 1.8 km/h N Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 5.4 °C Umidità: 59 % Pr… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - #MALTEMPO con #PIOGGE abbondanti ad avvio di settimana, ecco le previsioni -