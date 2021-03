Meteo Italia – Forte maltempo nei prossimi giorni: ecco le zone (Di domenica 7 marzo 2021) La nuova perturbazione attesa nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti fino alla giornata di mercoledì. Martedì insisterà al Centro e sulla Sardegna zone in cui rimarrà elevato il rischio di fenomeni localmente intensi. Mercoledì la fase di maltempo gradualmente si sposterà verso Sud e la situazione migliorerà altrove. Successivamente vivremo, giovedì, una breve tregua per la temporaneo rimonta dell’alta pressione. ecco l’evoluzione Meteo Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) La nuova perturbazione attesa nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti fino alla giornata di mercoledì. Martedì insisterà al Centro e sulla Sardegnain cui rimarrà elevato il rischio di fenomeni localmente intensi. Mercoledì la fase digradualmente si sposterà verso Sud e la situazione migliorerà altrove. Successivamente vivremo, giovedì, una breve tregua per la temporaneo rimonta dell’alta pressione.l’evoluzione

