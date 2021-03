Meteo Italia al 21 marzo: l’Inverno non demorde (Di domenica 7 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, hanno evidenziato un trend Meteo climatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che sta mordendo il freno e che lascerà strada a un peggioramento ben più consistente nella prima metà della prossima settimana, potrebbe spostare il proprio baricentro ad ovest determinando una discesa d’aria fredda – se non addirittura gelida – in direzione dell’Europa centro orientale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature verso l’ultima decade. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’Italia e a quel punto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, hanno evidenziato un trendclimatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che sta mordendo il freno e che lascerà strada a un peggioramento ben più consistente nella prima metà della prossima settimana, potrebbe spostare il proprio baricentro ad ovest determinando una discesa d’aria fredda – se non addirittura gelida – in direzione dell’Europa centro orientale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature verso l’ultima decade. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’e a quel punto ...

