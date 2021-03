Meloni: «Già da ragazzina provavo una forte avversione per le bandiere rosse e il comunismo» (Di domenica 7 marzo 2021) Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo il contributo firmato da Giorgia Meloni e tratto dal volume “I comunisti lo fanno meglio (…oppure no?)” (Paesi Edizioni), a cura di Luciano Tirinnanzi. Ho cominciato ad avere una pessima considerazione del comunismo da ragazzina, ancor prima di sapere esattamente che cosa fosse. Proprio così. Prima di conoscere nel dettaglio, grazie allo studio, quali fossero le tesi economiche marxiste e quale l’ideologia e i metodi dei regimi socialisti, già provavo una forte avversione nei confronti di bandiere rosse e pugni chiusi. Non era per pregiudizio, non ne ho mai avuto nei confronti di alcuno, ma piuttosto per come avevo imparato a conoscere quelli che si definivano comunisti. Ecco, se quelli erano una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo il contributo firmato da Giorgiae tratto dal volume “I comunisti lo fanno meglio (…oppure no?)” (Paesi Edizioni), a cura di Luciano Tirinnanzi. Ho cominciato ad avere una pessima considerazione delda, ancor prima di sapere esattamente che cosa fosse. Proprio così. Prima di conoscere nel dettaglio, grazie allo studio, quali fossero le tesi economiche marxiste e quale l’ideologia e i metodi dei regimi socialisti, giàunanei confronti die pugni chiusi. Non era per pregiudizio, non ne ho mai avuto nei confronti di alcuno, ma piuttosto per come avevo imparato a conoscere quelli che si definivano comunisti. Ecco, se quelli erano una ...

dabos1973 : RT @flaminiasabate1: Ok, togliamo la signora Mariuccia e il signor Gustavo , ma che Meloni, Fassina, Boccia e Fratoianni non sapessero che… - SecolodItalia1 : Meloni: «Già da ragazzina provavo una forte avversione per le bandiere rosse e il comunismo» - Lupogri89976236 : RT @flaminiasabate1: Ok, togliamo la signora Mariuccia e il signor Gustavo , ma che Meloni, Fassina, Boccia e Fratoianni non sapessero che… - FiloFlab : RT @flaminiasabate1: Ok, togliamo la signora Mariuccia e il signor Gustavo , ma che Meloni, Fassina, Boccia e Fratoianni non sapessero che… - KCarnasciali : RT @flaminiasabate1: Ok, togliamo la signora Mariuccia e il signor Gustavo , ma che Meloni, Fassina, Boccia e Fratoianni non sapessero che… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Già Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 7 Marzo 2021 Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede ... Ryan, Christopher Meloni, Kevin Michael Richardson, Richard C. Sarafian, Peter Spellos, Margaret ...

'Quando c'è caos cercano le donne, poi tornano i maschi. Così accadrà nel Pd' Non solo oggi con Meloni e Salvini (che pure si è un po' moderato ultimamente), ma anche vent'anni ... perché essere rivoluzionari bastava a credere che si fosse già raggiunta l'uguaglianza. Tutto ...

Meloni: "No a Draghi, non vuole flat tax. Per M5s ho pietà" - DIRE.it Dire Madal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede ... Ryan, Christopher, Kevin Michael Richardson, Richard C. Sarafian, Peter Spellos, Margaret ...Non solo oggi cone Salvini (che pure si è un po' moderato ultimamente), ma anche vent'anni ... perché essere rivoluzionari bastava a credere che si fosseraggiunta l'uguaglianza. Tutto ...