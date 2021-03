Meghan Markle | l’unica persona che è pronta a difenderla

(Di domenica 7 marzo 2021) L’intervista scandalo dicontinua a far discutere eè la sua amica del cuore, Jessica Mulroney. La Royal Family si prepara a rispondere alle dichiarazioni dell’ex star di Suits ed è più compatta che mai. Dopo le accuse di bullismo nei confronti dei funzionari di Palazzo, sollevata da un’inchiesta, Buckingham Palace ha aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto. Stilista eggio televisivo, Jessica è sempre rimasta accanto anei momenti più delicati della Megxit. Su Instagram, la fashion designer ha espresso il suo appoggio nei confronti dell’amica: “Non mi risulta che nessuno abbia mai dovuto fare i conti con la pressione, la politica e la stampa come questa donna – ha scritto accanto ...

Advertising

FrancescoAnzol1 : Questo buon uomo si e' annullato totalmente alle decisioni della Sigra. Non ha p..personalita'. Meghan Markle e l’… - mikastomorrow : che vergogna meghan markle comunque - Lraax : Ciao @cciop_ non sai quanto ti ho pensata ' B col cazzo che jeli faceva tornà indietro'. - trilubiusgrow : RT @Corriere: Meghan e l’intervista-show da 9 milioni: i messaggi dietro le scelte di stile (a par... - Corriere : Meghan e l’intervista-show da 9 milioni: i messaggi dietro le scelte di stile (a par... -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Vanity Fair Italia

Alcuni dettagli, comprese certe annotazioni di stile, dell'intervista fiume cheha rilasciato alla regina dei talk show Usa Oprah Winfrey e che sarà trasmessa stasera, domenica 7 marzo rivelano che niente è lasciato al caso in quello che si preannuncia uno degli ...Aggiungete contro, il Principe Harry e la loro intervista a Oprah Winfrey. Quella che andrà in onda il 7 marzo, un anno esatto dopo… 9 marzo 2020: l'ultima apparizione insieme ...Vale almeno 5,8 milioni di euro l’attesa e temuta intervista a tutto campo di Oprah Winfrey a Meghan Markle e al principe Harry, i due ribelli di casa Windsor trasferitisi ormai in pianta stabile a Lo ...Attesa per questa sera l'apparizione televisiva di Harry e Meghan: molti i sassolini che, pare, si toglieranno dalle aristocratiche scarpe.