Meghan e Harry, l’intervista scandalo a Oprah Winfrey: “La regina Elisabetta dipinta come una boss mafiosa” (Di domenica 7 marzo 2021) Buckingham Palace trema per le dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle e il Principe Henry nel corso della loro prima intervista ufficiale dopo l’addio ai doveri reali. Dalle anticipazioni, si vedono Harry e la moglie seduti all’aperto, in un giardino, di fronte alla popolare conduttrice Oprah Winfrey. Meghan nel promo non proferisce parola, ma a creare suspense è la domanda insidiosa che Oprah Winfrey le rivolge sul suo anno trascorso nella famiglia reale: “Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?“. Stando a quanto riportato da fonti vicine al Sun, la regina Elisabetta è stata tenuta all’oscuro fino a quando l’anteprima non è stata ufficializzata sulle reti televisive e soprattutto “dipinta come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Buckingham Palace trema per le dichiarazioni rilasciate daMarkle e il Principe Henry nel corso della loro prima intervista ufficiale dopo l’addio ai doveri reali. Dalle anticipazioni, si vedonoe la moglie seduti all’aperto, in un giardino, di fronte alla popolare conduttricenel promo non proferisce parola, ma a creare suspense è la domanda insidiosa chele rivolge sul suo anno trascorso nella famiglia reale: “Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?“. Stando a quanto riportato da fonti vicine al Sun, laè stata tenuta all’oscuro fino a quando l’anteprima non è stata ufficializzata sulle reti televisive e soprattutto “...

