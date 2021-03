Maxi rissa a Nuoro nel primo sabato di zona bianca – VIDEO (Di domenica 7 marzo 2021) Coinvolti ben 20 giovani senza mascherina in assembramenti e lanci di sedie e di bottiglie. rissa nel primo sabato in zona bianca primo sabato in zona bianca in Sardegna e davanti a un bar del centro storico a Nuoro scoppia una Maxi rissa con lanci di sedie e di bottiglie. Coinvolti una ventina di giovani senza mascherine che si scontrano all’esterno del locale, nel quartiere di Seuna: il tutto ripreso dai cellulari dei giovani presenti, che hanno condiviso i filmati sui social. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Nuoro e i Carabinieri, ma i ragazzi erano già fuggiti. Le forze dell’ordine hanno già acquisito i ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Coinvolti ben 20 giovani senza mascherina in assembramenti e lanci di sedie e di bottiglie.nelininin Sardegna e davanti a un bar del centro storico ascoppia unacon lanci di sedie e di bottiglie. Coinvolti una ventina di giovani senza mascherine che si scontrano all’esterno del locale, nel quartiere di Seuna: il tutto ripreso dai cellulari dei giovani presenti, che hanno condiviso i filmati sui social. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia die i Carabinieri, ma i ragazzi erano già fuggiti. Le forze dell’ordine hanno già acquisito i ...

