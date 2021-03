Marta Bassino vince la Coppa del mondo di Gigante

Advertising

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Marta Bassino vince la Coppa di Gigante con una gara di anticipo e succede a Federica Brign… - Coninews : LA COPPA È DI MARTA! ?? Quarta nel gigante di Jasna, @BassinoMarta si prende con una gara di anticipo la sua prima… - ItaliaTeam_it : ?? Coppa di specialità vinta! ?? Marta Bassino si aggiudica la Coppa del Mondo di gigante con una gara di anticipo!… - DakAlessandro : RT @ItaliaTeam_it: ?? Coppa di specialità vinta! ?? Marta Bassino si aggiudica la Coppa del Mondo di gigante con una gara di anticipo! ??… - SchwoarzMola : RT @RaiNews: E' la quarta italiana dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone #Bassino -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Bassino

... l'argento di Tamberi ai Campionati europei indoor di atletica leggera e l'ufficialità della vittoria della Coppa del Mondo di slalom gigante femminile di sci da parte di. Ascolta (...... dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone lo scorso anno Con una gara di anticipo sulla fine della stagione, l'azzurraha vinto la coppa del mondo di ...Clicca su 'Ricevi il promemoria' per ricevere un avviso non appena inizia la diretta. Alle 18.30 il classico appuntamento con le nostre pagelle.Le parole della campionessa piemontese dopo la conquista aritmetica della coppa di slalom gigante. "E' un giorno bellissimo. Cercavo di non guardare i punteggi per fare solo la mi ...