Marta Bassino è campionessa del mondo di slalom gigante | è la quarta italiana della storia Battuta la francese Tessa Worley

Marta Bassino vince la Coppa di Gigante con una gara di anticipo e succede a Federica Brignone. Quarta nel gigante di Jasna, Marta Bassino si prende con una gara di anticipo la sua prima Coppa del Mondo di gigante. L'azzurra Marta Bassino ha vinto la coppa del mondo di slalom gigante. E' la quarta italiana a riuscirci dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone. Marta Bassino, 25enne dell'Esercito, è la quarta italiana della storia ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo di gigante.

Per la quarta volta nella storia una sciatrice italiana vince la Coppa del Mondo di gigante nello sci alpino femminile :, 25 anni , tesserata per l'Esercito, succede a Deborah Compagnoni (1997), Denise Karbon (2008) e Federica Brignone (2020). La Coppa di specialità, dunque, resta in Italia. Queste le sue ...Lo dicedopo la matematica certezza della vittoria nella coppa di gigante, conquistata grazie al 4° posto sulle nevi di Jasna. "Partire con la vittoria a Soelden è stato importante ...AGI - "È meraviglioso aver vinto questa Coppa del mondo di gigante, in questa stagione ho vissuto tanti momenti emozionanti dentro di me e dentro il mio cuore. Adesso alle finali di Lenzerheide potrò ...Solamente quattordicesima, invece, Lara Gut-Behrami, che ha commesso un grave errore, chiudendo a 1.78 da Shiffrin e dunque obbligata alla rimonta nella seconda manche. Tessa Worley, prima rivale di B ...