Marginalità grave e lavoro | 4 assunti con ' Papillon' nonostante il Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marginalità grave

PisaToday

L'obiettivo è di riavvicinare al mercato del lavoro chi non lo frequentava da tempo ed era scivolato in una condizione di. 'Persone svantaggiate' insomma, come recita il dettato ...Specialità fondamentali se si considera che "per chi vive una condizione di, fra cui moltissimi senza dimora - ha ricordato Gallea " le patologie più diffuse sono proprio quelle ...