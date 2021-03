Mara Venier furiosa con l’utente che critica Achille Lauro: “Guarda Sanremo e non rompere le pa**e a noi” (Di domenica 7 marzo 2021) Che Mara Venier abbia un “debole” per Achille Lauro è ormai cosa nota, anche gli hater sono avvisati da tempo. Proprio con uno di loro la conduttrice di Domenica In, che oggi sarà in onda direttamente dall’Ariston, ha avuto un battibecco sui social. “Queste sono cantanti, no tutti che elogiate quel buffone di Achille Lauro”, ha scritto l’utente su Instagram. Parole che non sono state affatto gradite dalla “zia Mara”, che ha replicato così : “Guarda Sanremo e non rompere le pa**e a noi, grazie” . Al di là della risposta colorita di Mara Venier e dei gusti personali, Achille Lauro con i propri “quadri” è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Cheabbia un “debole” perè ormai cosa nota, anche gli hater sono avvisati da tempo. Proprio con uno di loro la conduttrice di Domenica In, che oggi sarà in onda direttamente dall’Ariston, ha avuto un battibecco sui social. “Queste sono cantanti, no tutti che elogiate quel buffone di”, ha scrittosu Instagram. Parole che non sono state affatto gradite dalla “zia”, che ha replicato così : “e nonlea noi, grazie” . Al di là della risposta colorita die dei gusti personali,con i propri “quadri” è stato ...

