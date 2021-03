Advertising

Raiofficialnews : ??Oltre quattro ore di diretta, dalle 15.30 su @RaiUno: #DomenicaIn - Speciale #Sanremo2021. Dal Teatro Ariston co… - matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - indecisissimo : vivendo per selvaggia lucarelli che da mara venier distruggerà i cantanti pizzettari - xxmardybum : ??RISSA DA MARA VENIER MANIFESTING?? - pattrouge : RT @Raiofficialnews: ??Oltre quattro ore di diretta, dalle 15.30 su @RaiUno: #DomenicaIn - Speciale #Sanremo2021. Dal Teatro Ariston con M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Anche se in replica Barbara d'Urso sfideràma ne uscirà sconfitta. Come da tradizione, ziacondurrà una puntata di Domenica In a Sanremo per il classico appuntamento post - finale ...... e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione, ma nel corso della puntata interverranno anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente perdal ...Nuova staffetta di conduttori a "Striscia la notizia", Da domani dietro al bancone del tg satirico ideato di Antonio Ricci ci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini. La coppia resterà al timone fino ...Mara Venier difende Achille Lauro dalle critiche dopo Sanremo 2021 e asfalta l'hater: ecco cosa ha detto in attesa del quadro in diretta a Domenica In.