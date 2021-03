MARA VENIER | Dichiarazione shock: “Per me i Maneskin sono…” (Di domenica 7 marzo 2021) I Maneskin sono stati questo pomeriggio ospiti alla grande puntata di Domenica In che ha seguito tutti i personaggi dell’ultima edizione di Sanremo. La manifestazione, conclusasi ieri sera, ha visto trionfare proprio il gruppo rock composto da quattro ragazzi romani. MARA VENIER non ha voluto trattenersi ed ha detto delle cose veramente scottanti. Infatti dopo aver riascoltato la canzone che ha vinto Sanremo 2021 è iniziata una piccola intervista. Purtroppo i tempi erano brevi a causa del fatto che stava per iniziare il TG1. A questo punto, in quel breve lasso di tempo i ragazzi hanno sottolineato la loro felicità nell’aver vinto Sanremo 2021. A loro si è aggiunta anche MARA VENIER che sottolinea di essere entusiasta per il loro successo perchè nella canzone si vede anche lei riflessa, un po come tutti ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021) Isono stati questo pomeriggio ospiti alla grande puntata di Domenica In che ha seguito tutti i personaggi dell’ultima edizione di Sanremo. La manifestazione, conclusasi ieri sera, ha visto trionfare proprio il gruppo rock composto da quattro ragazzi romani.non ha voluto trattenersi ed ha detto delle cose veramente scottanti. Infatti dopo aver riascoltato la canzone che ha vinto Sanremo 2021 è iniziata una piccola intervista. Purtroppo i tempi erano brevi a causa del fatto che stava per iniziare il TG1. A questo punto, in quel breve lasso di tempo i ragazzi hanno sottolineato la loro felicità nell’aver vinto Sanremo 2021. A loro si è aggiunta ancheche sottolinea di essere entusiasta per il loro successo perchè nella canzone si vede anche lei riflessa, un po come tutti ...

