Manchester City, Guardiola: “Oggi non meritavamo il ko. Ora vogliamo il titolo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata storta per il Manchester City, la squadra allenata da Pep Guardiola si è arresa allo United di Solskjaer nel derby di Manchester. Il tecnico dei Citizens ha commentato la partita a BBC: "Faccio i miei complimenti al Manchester United. Mancano dieci partite alla fine del campionato, ora arriva la parte importante della stagione e cercheremo di vincere quante più gare possibili per laurearci campioni. Contro il West Ham abbiamo giocato molto, molto peggio di Oggi e infatti non avremmo meritato la vittoria, così come forse Oggi non avremmo meritato di perdere. Cosa abbiamo sbagliato? Non siamo stati bravi abbastanza sotto porta: i nostri attaccanti Oggi non sono stati brillanti - afferma Pep Guardiola a fine partita - , ma sono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata storta per il, la squadra allenata da Pepsi è arresa allo United di Solskjaer nel derby di. Il tecnico dei Citizens ha commentato la partita a BBC: "Faccio i miei complimenti alUnited. Mancano dieci partite alla fine del campionato, ora arriva la parte importante della stagione e cercheremo di vincere quante più gare possibili per laurearci campioni. Contro il West Ham abbiamo giocato molto, molto peggio die infatti non avremmo meritato la vittoria, così come forsenon avremmo meritato di perdere. Cosa abbiamo sbagliato? Non siamo stati bravi abbastanza sotto porta: i nostri attaccantinon sono stati brillanti - afferma Pepa fine partita - , ma sono ...

