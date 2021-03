Malika Ayane: Chi è, Età, Figlia, Marito, Origini, Tatuaggi e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Malika Ayane è una cantautrice e musicista italiana di 37 anni originaria di Milano. Con 4 presenze al Festival di Sanremo, è stata giudice della categoria under uomini di X Factor condotto da Alessandro Cattelan e al fianco di Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Ha partecipato per la quinta volta al Festival di Sanremo 2021, con il brano Ti piace così, che si classifica in posizione quindici della classifica finale. Chi è Malika Ayane? Nome: Malika Ayane Data di nascita: 31 Gennaio 1984 Età: 37 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Cantante Altezza: 166 cm Peso: 57 Kg Luogo di nascita: Milano Tatuaggi: Malika Ayane ha molti Tatuaggi, tra cui uno molto visibile floreale sulla schiena ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021)è una cantautrice e musicista italiana di 37 anni originaria di Milano. Con 4 presenze al Festival di Sanremo, è stata giudice della categoria under uomini di X Factor condotto da Alessandro Cattelan e al fianco di Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Ha partecipato per la quinta volta al Festival di Sanremo 2021, con il brano Ti piace così, che si classifica in posizione quindici della classifica finale. Chi è? Nome:Data di nascita: 31 Gennaio 1984 Età: 37 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Cantante Altezza: 166 cm Peso: 57 Kg Luogo di nascita: Milanoha molti, tra cui uno molto visibile floreale sulla schiena ...

