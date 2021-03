Madame, perché era scalza a Sanremo? Il motivo è molto serio (Di domenica 7 marzo 2021) Morbidi ricci, voce cristallina e piedi nudi. Madame, la più giovane cantante in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2021, ha stupito tutti per la naturalezza con cui ha calcato il palco dell’Ariston … scalza. Ma quella della rapper diciannovenne non è certo una scelta di spettacolo (e tra l’altro non sarebbe la prima a farlo), bensì un modo di essere. «Adoro essere scalza perché mi dà la sensazione di sentire il controllo sotto la pianta dei miei piedi. È come se fossi un tutt’uno con quello che calpesto. Io sono parte del mondo che sto vivendo, soprattutto in un momento in cui potrei volare via perché davanti a milioni di persone. Invece preferisco stare con i piedi per terra» ha dichiarato Madame nella diretta Instagram ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) Morbidi ricci, voce cristallina e piedi nudi., la più giovane cantante in gara tra i Big del Festival di2021, ha stupito tutti per la naturalezza con cui ha calcato il palco dell’Ariston …. Ma quella della rapper diciannovenne non è certo una scelta di spettacolo (e tra l’altro non sarebbe la prima a farlo), bensì un modo di essere. «Adoro esseremi dà la sensazione di sentire il controllo sotto la pianta dei miei piedi. È come se fossi un tutt’uno con quello che calpesto. Io sono parte del mondo che sto vivendo, soprattutto in un momento in cui potrei volare viadavanti a milioni di persone. Invece preferisco stare con i piedi per terra» ha dichiaratonella diretta Instagram ...

