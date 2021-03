LUNETTA SAVINO | Hai mai visto chi è il marito? (Di domenica 7 marzo 2021) LUNETTA SAVINO, attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, è legata da diversi anni a Saverio Lodato. Scopriamo qualcosa su di lui! Chi è Saverio Lodato, il compagno di LUNETTA SAVINO Saverio Lodato è il compagno di LUNETTA SAVINO dal 2015. Nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1951, ha appena compiuto 70 anni, sei più della compagna. Di origini siciliane, Saverio Lodato è laureato in filosofia e, nel 1979, ha esordio nel mondo del giornalismo iniziando a scrivere sul quotidiano L’Ora. L’anno successivo ha cominciato a lavorare per L’Unità, lavorando come corrispondente da Palermo. Particolarmente attento alle tematiche della lotta alla mafia, il compagno di LUNETTA SAVINO ha scritto decine di libri. Il primo è uscito nel 1986 e si intitola ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021), attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, è legata da diversi anni a Saverio Lodato. Scopriamo qualcosa su di lui! Chi è Saverio Lodato, il compagno diSaverio Lodato è il compagno didal 2015. Nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1951, ha appena compiuto 70 anni, sei più della compagna. Di origini siciliane, Saverio Lodato è laureato in filosofia e, nel 1979, ha esordio nel mondo del giornalismo iniziando a scrivere sul quotidiano L’Ora. L’anno successivo ha cominciato a lavorare per L’Unità, lavorando come corrispondente da Palermo. Particolarmente attento alle tematiche della lotta alla mafia, il compagno diha scritto decine di libri. Il primo è uscito nel 1986 e si intitola ...

