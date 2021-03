Lunetta Savino, biografia: età, figli, compagno, film e Netflix (Di domenica 7 marzo 2021) Lunetta Savino è una delle attrici italiane più famose e talentuose. Scopriamo assieme qualcosa di più sul suo percorso artistico tra film e tv e sulla sua vita privata. Età Diventata famosa grazie al ruolo di Cettina, la tata della famiglia Martini di Un Medico in Famiglia, Lunetta Savino è nata a Bari il 2 novembre 1957. Ciò significa che ha attualmente 63 anni e che ne compirà 64 a fine anno. figli Lunetta Savino è mamma di Antonio, nato nel 1988 dalla relazione con l’ex marito Franco Tavassi. Il figlio dell’attrice lavora nel mondo della creatività e vive nel Regno Unito. compagno Lunetta Savino è legata da diversi anni a Saverio Lodato, scrittore e giornalista. Nello studio ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021)è una delle attrici italiane più famose e talentuose. Scopriamo assieme qualcosa di più sul suo percorso artistico trae tv e sulla sua vita privata. Età Diventata famosa grazie al ruolo di Cettina, la tata della famiglia Martini di Un Medico in Famiglia,è nata a Bari il 2 novembre 1957. Ciò significa che ha attualmente 63 anni e che ne compirà 64 a fine anno.è mamma di Antonio, nato nel 1988 dalla relazione con l’ex marito Franco Tavassi. Ilo dell’attrice lavora nel mondo della creatività e vive nel Regno Unito.è legata da diversi anni a Saverio Lodato, scrittore e giornalista. Nello studio ...

