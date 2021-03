Logo Olimpiadi 2026: Amadeus svela Dado e Futura, come votare – VIDEO (Di domenica 7 marzo 2021) Durante l’ultima serata di Sanremo Alberto Tomba e Federica Pellegrini hanno presentato al pubblico i due loghi per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il vincitore sarà deciso attraverso un voto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 7 marzo 2021) Durante l’ultima serata di Sanremo Alberto Tomba e Federica Pellegrini hanno presentato al pubblico i due loghi per ledi Milano-Cortina. Il vincitore sarà deciso attraverso un voto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RaiUno : “Il logo delle Olimpiadi e Paralimpiadi di #MilanoCortina2026 lo scegliete voi” ? Per partecipare guarda qui:… - ilpost : La votazione online per scegliere il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - Sport_Fair : Gli italiani scelgono il logo dei Giochi Le Olimpiadi di #Milano-#Cortina 2026 sono già nella storia… - Marilenapas : RT @ilpost: La votazione online per scegliere il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - tackleduro : RT @appyART: Ma il logo delle olimpiadi di #MilanoCortina2026 non potevano farlo fare a un grafico? ?? -