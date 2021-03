Liverpool RB Lipsia (probabili formazioni e Tv) (Di domenica 7 marzo 2021) Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League 20/21. Liverpool RB Lipsia si giocherà mercoledì 10 marzo alle ore 21,00. Teatro della sfida sarà Anfield Road. Come arrivano le squadre? Il Liverpool non sta attraversando un periodo molto positivo. La squadra ormai è una lontana parente di quella ammirata negli ultimi tre anni. Settimo posto in Premier League, ambizioni primo posto ormai lontane. Ora c’è da vincere necessariamente contro il Fulham per tenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League, ma soprattutto bisogna andare avanti nella massima competizione europea. Potrebbe essere l’ancora di salvezza dei Reds.Il Red Bull Lipsia continua a tenere il passo del Bayern Monaco. Secondo posto in classifica e due punti di distacco dai bavaresi. Nell’ultimo turno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League 20/21.RBsi giocherà mercoledì 10 marzo alle ore 21,00. Teatro della sfida sarà Anfield Road. Come arrivano le squadre? Ilnon sta attraversando un periodo molto positivo. La squadra ormai è una lontana parente di quella ammirata negli ultimi tre anni. Settimo posto in Premier League, ambizioni primo posto ormai lontane. Ora c’è da vincere necessariamente contro il Fulham per tenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League, ma soprattutto bisogna andare avanti nella massima competizione europea. Potrebbe essere l’ancora di salvezza dei Reds.Il Red Bullcontinua a tenere il passo del Bayern Monaco. Secondo posto in classifica e due punti di distacco dai bavaresi. Nell’ultimo turno di ...

