LIVE – Treviso-Reggio Emilia 34-33 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

De'Longhi Treviso e Unahotels Reggio Emilia si affrontano nella 21° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Scontro diretto tra due compagini che rincorrono i playoff, i trevigiani hanno accumulato due punti di margine su Reggio Emilia che si è un po' persa per strada nelle ultime giornate. Domenica 7 marzo alle ore 19.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Reggio Emilia 34-32 18'- 1/2 per Elegar dalla lunetta, 34-32. 17'- Chillo realizza dall'area, 34-31. 16'- Schiacciata di Elegar, 32-31. 14'- 1/2 per Lockett dalla lunetta, 29-27. 13'- Lockett dall'area per il 28-25. 12'- Tripla di Logan, ...

