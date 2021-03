LIVE Trento-Olimpia Milano 7-2, Serie A basket in DIRETTA: si parte alla Dolomiti Energia (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 50% per Tarchewski. 7-2 Fallo di Jacorey Williams e tiri liberi per gli ospiti. 7-2 Splendida stoppata di Browne, conclude Luke Maye. 5-2 Browne fa 1/2 dalla lunetta. 4-2 Datome non centra un’altra tripla e Trento si prende altri due liberi con Gary Browne. 4-2 Diverse triple sbagliate dall’Armani Exchange in questo avvio di gara. 4-2 2 su 2 per Williams e +2 per i padroni di casa. 2-2 Williams si prende il fallo di Shields e due liberi. 2-2 Già tre palle perse per Trento nei primi due minuti e mezzo. 2-2 Shields perde palla, poi se la riprende e ottiene il canestro. 2-0 Jacorey Williams sblocca il punteggio dopo un errore per parte in fase offensiva. 0-0 Palla a due alla ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 50% per Tarchewski. 7-2 Fallo di Jacorey Williams e tiri liberi per gli ospiti. 7-2 Splendida stoppata di Browne, conclude Luke Maye. 5-2 Browne fa 1/2 dlunetta. 4-2 Datome non centra un’altra tripla esi prende altri due liberi con Gary Browne. 4-2 Diverse triple sbagliate dall’Armani Exchange in questo avvio di gara. 4-2 2 su 2 per Williams e +2 per i padroni di casa. 2-2 Williams si prende il fallo di Shields e due liberi. 2-2 Già tre palle perse pernei primi due minuti e mezzo. 2-2 Shields perde p, poi se la riprende e ottiene il canestro. 2-0 Jacorey Williams sblocca il punteggio dopo un errore perin fase offensiva. 0-0 Pa due...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - fabiocavagnera : GAME DAY! Per dirla alla Salvini, «Prima gli italiani». O era la Meloni. Comunque, ci siamo capiti. Tempo di turnov… - OlimpiaMiNews : GAME DAY! Per dirla alla Salvini, «Prima gli italiani». O era la Meloni. Comunque, ci siamo capiti. Tempo di turnov… - AlessandroMagg4 : GAME DAY! Per dirla alla Salvini, «Prima gli italiani». O era la Meloni. Comunque, ci siamo capiti. Tempo di turnov… -