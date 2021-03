LIVE Trento-Olimpia Milano 54-53, Serie A basket in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-53 Tripla per aria eccezionale per Rodriguez! Meno uno e tutto riaperto. 54-50 Rodriguez trova il pertugio. Biancorossi a meno quattro. 54-48 1/2 in lunetta per Jacorey Williams. 53-48 Williams in transizione trova il fallo di Shields. 53-48 Williams riesce a segnare in mezzo alle maglie di Milano. 51-48 Shields di prepotenza sfonda l’intervento di Williams. 51-46 Sanders ottimo dalla lunetta. 49-46 Sanders trova il fischio e due tiri liberi sul fallo di Datome. INIZIO quarto ED ULTIMO quarto 18.23 Nonostante il tentativo di rientro di Milano, Trento regge l’urto e trova grande contributo dalla serata super di Browne e Williams. Vedremo se l’Olimpia tornerà a perdere dopo cinque partite in campionato e ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-53 Tripla per aria eccezionale per Rodriguez! Meno uno e tutto riaperto. 54-50 Rodriguez trova il pertugio. Biancorossi a meno quattro. 54-48 1/2 in lunetta per Jacorey Williams. 53-48 Williams in transizione trova il fallo di Shields. 53-48 Williams riesce a segnare in mezzo alle maglie di. 51-48 Shields di prepotenza sfonda l’intervento di Williams. 51-46 Sanders ottimo dalla lunetta. 49-46 Sanders trova il fischio e due tiri liberi sul fallo di Datome. INIZIOED ULTIMO18.23 Nonostante il tentativo di rientro diregge l’urto e trova grande contributo dalla serata super di Browne e Williams. Vedremo se l’tornerà a perdere dopo cinque partite in campionato e ...

