LIVE Trento-Olimpia Milano 23-17, Serie A basket in DIRETTA: l'Armani Exchange recupera i padroni di casa (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-19 Lo statunitense fa 2/2 e riporta sotto l'Olimpia. 23-17 Ancoraggio e fallo di mezzanotte ai danni di Tarczewski. 23-17 5/8 per Trento nei tiri liberi sin qua. 22-17 Fallo di Datome ai danni di Forray che va in lunetta. 22-17 Gary Browne mette dentro il terzo canestro da due su quattro tentati! 20-17 Shields piazza una tripla di classe pura. 20-14 No-look di Gary Browne che manda su un'autostrada libera Luke Maye. 18-14 Che serata per Gary Browne! Cinque punti per il portoricano. 16-14 Il quarto si apre con il canestro di Maye. INIZIO SECONDO QUARTO 17.24 Primo quarto che potrebbe essere diviso in due tronconi: il primo in cui Trento sembrava più fresco e lucido, nel quale Milano non accennava a reazioni. Il secondo, posteriore al timeout ...

