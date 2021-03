LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, Bassino vuole la Coppa di specialità! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA: Gigante 1 Marta Bassino Italia 460 2 Tessa Worley Francia 336 3 Michelle Gisin Svizzera 3124 Federica Brignone Italia 282 5 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 280 12.05 LA CLASSIFICA DELLA Coppa DEL MONDO 1 Lara Gut-Behrami Svizzera 1227 2 Petra Vlhová Slovacchia 1120 3 Michelle Gisin Svizzera 9374 Marta Bassino Italia 7905 Federica Brignone Italia 7776 Sofia Goggia Italia 740 7 Corinne Suter Svizzera 735 8 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 715 9 Katharina Liensberger Austria 547 10 Tamara Tippler Austria 483 12.02 Iniziamo l’avvicinamento alla seconda manche con la classifica della prima: 1 Mikaela Shiffrin USA 1:08.35 2 Petra Vlhova Svk a 16 centesimi 3 Maryna ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA:1 MartaItalia 460 2 Tessa Worley Francia 336 3 Michelle Gisin Svizzera 3124 Federica Brignone Italia 282 5 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 280 12.05 LA CLASSIFICA DELLADEL MONDO 1 Lara Gut-Behrami Svizzera 1227 2 Petra Vlhová Slovacchia 1120 3 Michelle Gisin Svizzera 9374 MartaItalia 7905 Federica Brignone Italia 7776 Sofia Goggia Italia 740 7 Corinne Suter Svizzera 735 8 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 715 9 Katharina Liensberger Austria 547 10 Tamara Tippler Austria 483 12.02 Iniziamo l’avvicinamento allacon la classifica della prima: 1 Mikaela Shiffrin USA 1:08.35 2 Petra Vlhova Svk a 16 centesimi 3 Maryna ...

